Моторыгин — об отставке Кудашова: нам было тяжело, мы столько лет проработали вместе

Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин поделился мнением относительно ухода главного тренера Алексея Кудашова из клуба по ходу регулярного чемпионата КХЛ.

– Главной новостью в этом сезоне стала отставка Алексея Кудашова. Как вы её восприняли?
– Конечно, нам было тяжело, мы столько лет проработали вместе. Алексей Николаевич больше уделял внимания полевым игрокам, поэтому на моей работе это не сказалось. В любом случае спасибо большое ему за то, что при нём я закрепился в КХЛ.

– Многие игроки тепло попрощались с ним. Было ли у вас общение?
– Нет, не было.

– Насколько сильно изменился подход к игре в обороне после смены специалиста?
– Не особо за этим слежу, но могу сказать, что в обороне стали играть строже, но не вникаю в ситуацию. У меня есть другая задача: стой и лови, – приводит слова Моторыгина «Спорт-экспресс».

