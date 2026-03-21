Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Илья Воробьёв: прогресс Шарипзянова — великолепный пример для наших ребят

Бывший главный тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал достижение защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова. 30-летний хоккеист набрал 67 (23+44) очков в 66 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ, побив рекорд результативности для игроков обороны за одну регулярку.

«Прогресс Шарипзянова – великолепный пример для наших ребят. И в таком зрелом по спортивным меркам возрасте можно расти, можно становиться лучше.

Многие, достигнув какого-то определённого уровня, говорят себе: «Всё, я в порядке. Можно успокоиться». А Дамир из человека, который блокировал все броски подряд, превратился в прекрасного атакующего защитника, умеющего не только обороняться, но и забивать, устанавливать рекорды в КХЛ.

Это всё плоды его работы. Когда я ещё играл, мне отец говорил: «Сын, ты за лето должен разучить какой-то новый приём». Мне эти слова не помогли, но уверен, что Дамир занимался своим развитием. Мы слышали много таких историй от ветеранов НХЛ, того же Сидни Кросби или Жени Малкина. Им на пятки наступает молодое поколение, а они за счёт работы остаются на вершине.

Шарипзянов – это пример не из-за океана, а из нашего хоккея. Если развиваться, можно не просто продлить карьеру. Можно стать номером один в одной из лучших лиг мира», – приводит слова Воробьёва Sports.ru.

