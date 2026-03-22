Сушинский — о «Локомотив» — «Спартак»: в этой паре всё закончится быстро

Чемпион мира Максим Сушинский поделился ожиданиями от серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Спартаком».

— Думаю, что в этой паре всё закончится быстро. «Локомотив» — очень стабильная команда. Я хорошо знаю главного тренера ярославцев Боба Хартли: он подготовит ребят к плей-офф и выведет их на пик формы. Максимум какой счёт здесь будет, так это 4-1 в серии.

— На «Спартаке» скажется потеря первого центра команды Адама Ружички?

— «Спартаку» будет тяжело. Ружичка — качественный легионер и игрок, это однозначно потеря перед плей-офф, а добавить мастерства будет некем.

— Как вам в целом игра красно-белых?

— У «Спартака» хорошая атака, на первый год они играют ярко впереди, но ведь и в обороне в плей-офф нужно показывать качественный хоккей. Иначе далеко не уедешь, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

