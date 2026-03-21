Вратарь СКА Плешков стал лучшим по проценту отражённых бросков в минувшей регулярке

Голкипер СКА Артемий Плешков стал лучшим вратарём минувшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по проценту отражённых бросков. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне 23-летний Плешков провёл 32 матча, в которых одержал 17 побед при 93,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,01. Всего на его счету 83 игры в Континентальной хоккейной лиге и 35 побед.

Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин уступил Артемию, отразив 93,8% бросков в 40 встречах при 22 победах. Третьим идёт вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин, на счету которого 37 игр и 19 побед при 93,4% отражённых бросков.

