Сушинский: лимит не играет на пользу нашему хоккею, канадцы и американцы же нас не боятся

Чемпион мира Максим Сушинский оценил шансы минского «Динамо» в серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо».

— Минск весь сезон провёл неплохо, но концовка, на мой взгляд, получилась немного смазанной. Посмотрим, как Дмитрий Квартальнов подготовит свою команду даже не физически, а ментально. Белорусский коллектив почувствовал себя лидером, у него хорошие шансы пройти дальше.

— Кроме того, у минского «Динамо» нет лимита на легионеров и сильные иностранцы. Один Сэм Энас чего стоит. Согласны?

— Я уже много раз говорил, что лимит не играет на пользу нашему хоккею. Мы искусственно делаем выбор в пользу российских игроков, некоторые из которых стоят дороже, а играют хуже. Лимит больше сдерживает развитие, нежели помогает другим вещам. Если приезжают сильные ребята, которые сильнее наших, то почему нет? Российская школа в такой ситуации будет только расти.

— Согласен с вами.

— Канадцы и американцы же нас не боятся. Все на них смотрят, берут пример и стараются становиться лучше. В моё время, например, иностранцы никогда не были на ведущих ролях по голам и передачам. Сперва россияне, а затем уже чехи, финны, словаки. Разумеется, всегда можно найти исключения вроде Торесена или Ягра, но это единичные случаи. Это звёзды, поэтому они и играли в лиге на ведущих ролях.

— А что скажете о московском «Динамо»?

— «Динамо» весь сезон нестабильно играет. Борьба в серии будет, но я поставлю на Минск. Тем более «зубры» начинают дома, получат сумасшедшую поддержку, полный стадион. Болельщики будут гнать динамовцев вперёд. Это большой плюс, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.