Сушинский назвал серию, которая может стать самой интересной в первом раунде плей-офф КХЛ

Чемпион мира Максим Сушинский заявил, что серия между череповецкой «Северсталью» и нижегородским «Торпедо» может стать самой интересной в первом раунде плей-офф КХЛ.

— Здесь шансы равны. Череповец в конце регулярного чемпионата выглядел получше, а «Торпедо» с новым главным тренером в начале сезона играло здорово, но до конца этот уровень удержать не удалось.

— Обе команды похожи по стилю?

— Да, так и есть. Ни «Северсталь», ни «Торпедо» не сидят в обороне. Думаю, что эта серия может стать самой интересной в плане голов и результативной игры. Стили похожие, обе команды играют в атаку, на скоростях, с примерно одинаковыми приоритетами. Это яркие и энергичные коллективы, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.