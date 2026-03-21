Крикунов: мне нравится ЦСКА — СКА, но не вижу фаворита в этой паре

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Все места и итоги закономерны. В этом году немного провалился «Спартак», но там Жамнов некоторое время болел. «Северсталь» каждый год прогрессирует, поэтому поднялась вверх. Но это ни о чём не говорит, потому что в плей-офф совсем другой хоккей и другие матчи. Сложно сказать, кто победит в Кубке Гагарина. Вроде с фаворитами всё понятно, но команды могут преподнести сюрприз. Будет очень интересно!

Более-менее всё понятно в паре «Металлурга» и «Сибири», хотя у новосибирского клуба много опытных хоккеистов. Не думаю, что для магнитогорской команды будет совсем лёгкая прогулка. Мне нравится пара ЦСКА – СКА. СКА всегда много забивает, а москвичи хорошо играют в обороне. В этом отличительная особенность Игоря Никитина. Но я не вижу фаворита в этой паре», – приводит слова Крикунова Metaratings.