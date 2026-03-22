Максим Сушинский выделил фаворита в армейском дерби в плей-офф КХЛ

Чемпион мира Максим Сушинский ответил, кто является фаворитом в армейском дерби в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

— Думаю, что система Игоря Никитина всё-таки превзойдёт романтичный и яркоатакующий хоккей Игоря Ларионова. По сезону и ЦСКА, и СКА шли не слишком стабильно, но концовку провели здорово, прибавили. ЦСКА и вовсе умудрился закончить четвёртым, хотя по регулярке армейцы порой даже вываливались из кубковой восьмёрки.

— Как вам в нынешнем сезоне СКА, за который вы в своё время много играли?

— Концовочка, повторюсь, хорошая, но в целом сезон в зачёт поставить нельзя. Я думаю, нас ждёт интересная серия, но вряд ли суперголевая, учитывая, что здесь играет ЦСКА (смеётся). С интересом понаблюдаем за данным соперничеством, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.