Малкин разделил с Курри 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на 23-е место по набранным очкам в истории НХЛ. Форвард сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:3.

На счету 39-летнего россиянина теперь 52 (15+37) очка в 49 играх в текущем сезоне. Всего за карьеру в рамках регулярок Малкин набрал 1398 (529+869) очков в 1262 встречах. Таким образом, он догнал Яри Курри (1398 очков в 1251 игре) и разделил с финном 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

22-е место занимает Дэйл Хаверчук, в активе которого 1409 очков в 1188 матчах.