Малкин разделил с Курри 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Малкин разделил с Курри 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на 23-е место по набранным очкам в истории НХЛ. Форвард сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
4 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Чинахов (Малкин, Уозерспун) – 01:06     2:0 Ракелль (Раст, Жирар) – 02:02     2:1 Бэррон (Ламберт) – 03:50     2:2 Кёпке (Лаури) – 26:10 (sh)     3:2 Карлссон (Уозерспун, Чинахов) – 35:22     3:3 Пионк (Тэйвз, Нюквист) – 44:04     3:4 Ламберт – 48:36     4:4 Карлссон (Раст, Кросби) – 52:45    

На счету 39-летнего россиянина теперь 52 (15+37) очка в 49 играх в текущем сезоне. Всего за карьеру в рамках регулярок Малкин набрал 1398 (529+869) очков в 1262 встречах. Таким образом, он догнал Яри Курри (1398 очков в 1251 игре) и разделил с финном 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

22-е место занимает Дэйл Хаверчук, в активе которого 1409 очков в 1188 матчах.

«Он разочарован и немного обижен». «Питтсбург» не намерен продлевать контракт с Малкиным?
«Он разочарован и немного обижен». «Питтсбург» не намерен продлевать контракт с Малкиным?
