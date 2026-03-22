Сушинский: мы не увидим лёгкой прогулки для «Металлурга». «Сибирь» покусается

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Сибирью».

— «Сибирь, после провала на старте сезона, очень здорово прибавила с новым тренером. Я думаю, что мы не увидим лёгкой прогулки для «Металлурга». «Сибирь» покусается, особенно дома.

— Андрей Разин дал почти всем своим лидерам отдых перед стартом серии. Это плюс для «Металлурга»?

— Нельзя однозначно сказать, что это правильно. Иногда подобные вещи могут сыграть и в другую сторону. У людей не было игровой практики, но зато они отдохнули, подлечили какие-то травмы, соскучились по игре. В первом матче «Металлургу» точно будет тяжело, «Сибирь» может зацепиться, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.