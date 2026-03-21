«Питтсбург» победил «Виннипег» в серии буллитов, Чинахов и Малкин набрали очки

Сегодня, 21 марта, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.
В основное время в составе «Питтсбурга» отличились Егор Чинахов, Рикард Ракелль и Эрик Карлссон (дважды), а за «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Морган Бэррон, Коул Кёпке, Нил Пионк и Брэд Ламберт. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии послематчевых бросков сильнее оказались хозяева. Победный буллит на свой счёт записал Сидни Кросби.
Российский нападающий «Пингвинз» Егор Чинахов также отметился результативной передачей, а форвард Евгений Малкин стал ассистентом первого гола.
- 21 марта 2026
-
23:01
-
22:54
-
22:08
-
21:46
-
21:22
-
20:56
-
20:38
-
20:20
-
20:02
-
19:44
-
19:26
-
19:10
-
18:54
-
18:36
-
18:18
-
18:00
-
17:42
-
17:24
-
17:06
-
16:48
-
16:30
-
16:12
-
15:48
-
15:25
-
15:06
-
14:43
-
14:24
-
14:07
-
13:43
-
13:22
-
13:06
-
12:45
-
12:20
-
12:02
-
11:43