«Питтсбург» победил «Виннипег» в серии буллитов, Чинахов и Малкин набрали очки

Сегодня, 21 марта, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.

В основное время в составе «Питтсбурга» отличились Егор Чинахов, Рикард Ракелль и Эрик Карлссон (дважды), а за «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Морган Бэррон, Коул Кёпке, Нил Пионк и Брэд Ламберт. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии послематчевых бросков сильнее оказались хозяева. Победный буллит на свой счёт записал Сидни Кросби.

Российский нападающий «Пингвинз» Егор Чинахов также отметился результативной передачей, а форвард Евгений Малкин стал ассистентом первого гола.