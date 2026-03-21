Питтсбург Пингвинз — Виннипег Джетс, результат матча 21 марта 2026 года, счет 5:4 Б, НХЛ 2025/2026

«Питтсбург» победил «Виннипег» в серии буллитов, Чинахов и Малкин набрали очки
Комментарии

Сегодня, 21 марта, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Чинахов (Малкин, Уозерспун) – 01:06     2:0 Ракелль (Раст, Жирар) – 02:02     2:1 Бэррон (Ламберт) – 03:50     2:2 Кёпке (Лаури) – 26:10 (sh)     3:2 Карлссон (Уозерспун, Чинахов) – 35:22     3:3 Пионк (Тэйвз, Нюквист) – 44:04     3:4 Ламберт – 48:36     4:4 Карлссон (Раст, Кросби) – 52:45     5:4 Кросби – 65:00    

В основное время в составе «Питтсбурга» отличились Егор Чинахов, Рикард Ракелль и Эрик Карлссон (дважды), а за «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Морган Бэррон, Коул Кёпке, Нил Пионк и Брэд Ламберт. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии послематчевых бросков сильнее оказались хозяева. Победный буллит на свой счёт записал Сидни Кросби.

Российский нападающий «Пингвинз» Егор Чинахов также отметился результативной передачей, а форвард Евгений Малкин стал ассистентом первого гола.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
«Он разочарован и немного обижен». «Питтсбург» не намерен продлевать контракт с Малкиным?
«Он разочарован и немного обижен». «Питтсбург» не намерен продлевать контракт с Малкиным?
