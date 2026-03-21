Александр Овечкин назвал лучшее звено «Вашингтона» за карьеру

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в беседе с бывшим форвардом клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-форвардом сборной России по футболу Андреем Аршавиным назвал лучшее звено «столичных» за свою карьеру.

— Лучшее звено «Вашингтона» плюс вратарь за твою карьеру?

— Бекстрём, Сёмин, Фёдоров, Грин, Карлсон, вратарь – Холтби, — сказал Овечкин в шоу на YouTube-канале FONBET.

В нынешнем сезоне 40-летний россиянин провёл 70 матчей, в которых отметился 25 заброшенными шайбами и 27 результативными передачами при полезности «-3». Всего на счету Александра 1561 игра в регулярных чемпионатах НХЛ и 1675 (922+753) очков.