Максим Сушинский поделился ожиданиями от выступления «Авангарда» на старте плей-офф КХЛ
Чемпион мира Максим Сушинский выразил мнение, что омскому «Авангарду» будет непросто в серии с нижнекамским «Нефтехимиком» в первом раунде плей-офф КХЛ.

— «Авангард», «Металлург», «Локомотив» — главные претенденты на Кубок Гагарина. Все эти команды сильные и яркие, но ведь в плей-офф одна ошибка и всё — можно поехать домой. Так что загадывать здесь тяжело. У «Авангарда» по ходу регулярного чемпионата были провалы, но у кого их не было?

— По игре Омск впечатляет.
— У омичей очень выраженный и яркий стиль игры. Канадский тренер, активный и энергозатратный хоккей. Здесь главное, чтобы сил хватило.

— «Нефтехимик» может доставить проблем?
— У Нижнекамска неплохая команда, ребята точно поборются, просто так серию не отдадут. Должно получиться интересно, тем более «Нефтехимик» неплохо играет дома, где «Авангарду» будет непросто, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Сушинским можно прочитать на «Чемпионате»:
Главные интриги и прогнозы на плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Сушинского
