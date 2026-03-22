Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский — об «Ак Барс» — «Трактор»: у казанцев больше шансов на выход в следующий раунд

Сушинский — об «Ак Барс» — «Трактор»: у казанцев больше шансов на выход в следующий раунд
Комментарии

Чемпион мира Максим Сушинский поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ между казанским «Ак Барсом» и челябинским «Трактором».

— Сложно предсказать, что здесь произойдёт, но зрителям должно понравиться. Сезон у обеих команд получился из серии «то туда, то сюда», не было постоянной стабильности. «Ак Барс» мне побольше понравился в этом году, но «Трактор», не сомневаюсь, покажет зубы.

— Челябинцы, по сути, идут в плей-офф с одним вратарём Дмитрием Николаевым, так как у Сергея Мыльникова травма. Это сильно скажется?
— Так может это как раз реальный шанс для Николаева снова себя показать, на что он способен. В плей-офф ведь у каждой команды зачастую играет один вратарь, два вратаря выходят редко. Но в целом, повторюсь, «Ак Барс» выглядит покрепче и стартует дома. У казанцев больше шансов на выход в следующий раунд, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Сушинским можно прочитать на «Чемпионате»:
Главные интриги и прогнозы на плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Сушинского
Эксклюзив
Главные интриги и прогнозы на плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Сушинского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android