Сушинский — об «Ак Барс» — «Трактор»: у казанцев больше шансов на выход в следующий раунд

Чемпион мира Максим Сушинский поделился ожиданиями от предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ между казанским «Ак Барсом» и челябинским «Трактором».

— Сложно предсказать, что здесь произойдёт, но зрителям должно понравиться. Сезон у обеих команд получился из серии «то туда, то сюда», не было постоянной стабильности. «Ак Барс» мне побольше понравился в этом году, но «Трактор», не сомневаюсь, покажет зубы.

— Челябинцы, по сути, идут в плей-офф с одним вратарём Дмитрием Николаевым, так как у Сергея Мыльникова травма. Это сильно скажется?

— Так может это как раз реальный шанс для Николаева снова себя показать, на что он способен. В плей-офф ведь у каждой команды зачастую играет один вратарь, два вратаря выходят редко. Но в целом, повторюсь, «Ак Барс» выглядит покрепче и стартует дома. У казанцев больше шансов на выход в следующий раунд, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.