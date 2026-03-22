Хоккей Новости

Сушинский — о Кузнецове: когда в человека верят, получается сделать глоток свежего воздуха

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о предстоящей серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым».

— Начну с уфимцев, которые играют здорово и весело, несмотря на все свалившиеся на них проблемы. Они могут что-то сделать, когда всё получается, а вот когда не идёт, то разваливаются. Но не будем забывать, что у «Салавата Юлаева» есть сразу два Кузнецовых (смеётся). Евгений, правда, после травмы, пожелаем ему здоровья и восстановления.

— При Викторе Козлове он раскрылся по-новому?
— Он играет в свою силу. Когда в человека верят, дают играть в привычный для него хоккей и делать то, что он умеет, то сразу получается сделать глоток свежего воздуха. Плюс легионеры у «Салавата» неплохие.

— А что думаете о шансах «Автомобилиста»?
— Неплохая команда. Жалко, что пропал Рид Буше, но состав у Екатеринбурга всё равно сильный. Скорее всего, «Автомобилист» пройдёт Уфу, но будет очень тяжело. Особенно в Башкирии. Там великолепная поддержка на арене. Много раз на ней играл, и по уровню поддержки уфимцы точно в числе лидеров КХЛ. «Салават Юлаев» будут гнать вперёд, команда получит дополнительную энергию, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Сушинским можно прочитать на «Чемпионате»:
Главные интриги и прогнозы на плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Сушинского
