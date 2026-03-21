«Нэшвилл» одержал победу над «Вегасом», Барбашёв отметился передачей

Сегодня, 21 марта, в Нэшвилле (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Бриджстоун-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

В составе «Нэшвилла» отличились Стивен Стэмкос (дважды), Тайсон Джост и Райан О'Райлли. Единственную шайбу «Вегаса» на свой счёт записал Ши Теодор.

Российский нападающий «Предаторз» Фёдор Свечков не набрал очков в этой встрече. Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев также не смог отличиться, а нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей.