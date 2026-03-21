«Нэшвилл» одержал победу над «Вегасом», Барбашёв отметился передачей
Сегодня, 21 марта, в Нэшвилле (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Бриджстоун-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 21:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Стэмкос (О'Райлли) – 00:40 2:0 Стэмкос (Форсберг, Хаула) – 21:24 (pp) 3:0 Джост (Шей) – 31:56 (sh) 3:1 Теодор (Барбашёв, Хауден) – 33:10 (pp) 4:1 О'Райлли (Стэмкос, Йози) – 34:53 (pp)
В составе «Нэшвилла» отличились Стивен Стэмкос (дважды), Тайсон Джост и Райан О'Райлли. Единственную шайбу «Вегаса» на свой счёт записал Ши Теодор.
Российский нападающий «Предаторз» Фёдор Свечков не набрал очков в этой встрече. Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев также не смог отличиться, а нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей.
