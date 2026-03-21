Результаты матчей МХЛ на 21 марта 2026 года

Сегодня, 21 марта, состоялись девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Сибирские Снайперы» – «Ладья» — 3:1;

«Тайфун» – «Сахалинские Акулы» — 3:1;

«Мамонты Югры» – «Локо-76» — 4:0;

МХК «Молот» – «Тюменский Легион» — 5:2;

«Красная Армия» – МХК «Спартак» — 1:4;

«Локо» – «Алмаз» — 6:2;

«Спутник» – «Реактор» — 8:10;

«АКМ Новомосковск» – «Снежные Барсы» — 2:1;

«Динамо-Шинник» – МХК «Динамо-Карелия» — 3:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 105 очками после 60 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 84 очка после 57 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.