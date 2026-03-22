Шайба Панарина не помогла «Лос-Анджелесу» одолеть «Баффало» и войти в зону плей-офф
Поделиться
В ночь с 21 на 22 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Баффало Сэйбрз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Панарин (Копитар, Кемпе) – 10:48 (pp) 1:1 Томпсон (Кребс, Самуэльссон) – 24:05 1:2 Кэррик (Бенсон, Метса) – 51:12 1:3 Далин – 52:11 (pp) 1:4 Бенсон (Норрис, Маленстин) – 57:35
В составе победителей шайбы забросили Тейдж Томпсон, Сэм Кэррик, Зак Бенсон (1+1) и Расмус Далин. У хозяев единственную шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В следующей игре «Лос-Анджелес» в гостях сыграет с «Юта Маммот» 23 марта. «Баффало» в этот же день встретится на выезде с «Анахайм Дакс».
Комментарии
- 22 марта 2026
-
02:44
-
01:57
-
01:45
-
01:43
- 21 марта 2026
-
23:56
-
23:46
-
23:01
-
22:54
-
22:08
-
21:46
-
21:22
-
20:56
-
20:38
-
20:20
-
20:02
-
19:44
-
19:26
-
19:10
-
18:54
-
18:36
-
18:18
-
18:00
-
17:42
-
17:24
-
17:06
-
16:48
-
16:30
-
16:12
-
15:48
-
15:25
-
15:06
-
14:43
-
14:24
-
14:07
-
13:43