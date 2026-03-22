Шайба Панарина не помогла «Лос-Анджелесу» одолеть «Баффало» и войти в зону плей-офф

В ночь с 21 на 22 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Баффало Сэйбрз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

В составе победителей шайбы забросили Тейдж Томпсон, Сэм Кэррик, Зак Бенсон (1+1) и Расмус Далин. У хозяев единственную шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин.

В следующей игре «Лос-Анджелес» в гостях сыграет с «Юта Маммот» 23 марта. «Баффало» в этот же день встретится на выезде с «Анахайм Дакс».