Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сан-Хосе Шаркс – Филадельфия Флайерз, результат матча 22 марта 2026, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Передача Мичкова помогла «Филадельфии» обыграть «Сан-Хосе», Орлов забил гол
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Зеграс, Юульсен) – 22:26     1:1 Орлов (Эклунд, Селебрини) – 33:12 (pp)     1:2 Дворак (Конечны, Мичков) – 41:47 (pp)     1:3 Санхайм – 58:48     1:4 Кейтс (Дворак) – 59:24    

В составе «Филадельфии» забивали Оуэн Типпетт, Кристиан Дворак, Трэвис Санхайм и Ноа Кейтс. Российский нападающий Матвей Мичков отметился результативной передачей. Форвард Никита Гребёнкин не отметился результативными действиями.

За «Сан-Хосе» шайбу забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Российский защитник Шакир Мухамадуллин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Филадельфия» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android