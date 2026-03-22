Передача Мичкова помогла «Филадельфии» обыграть «Сан-Хосе», Орлов забил гол
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Зеграс, Юульсен) – 22:26 1:1 Орлов (Эклунд, Селебрини) – 33:12 (pp) 1:2 Дворак (Конечны, Мичков) – 41:47 (pp) 1:3 Санхайм – 58:48 1:4 Кейтс (Дворак) – 59:24
В составе «Филадельфии» забивали Оуэн Типпетт, Кристиан Дворак, Трэвис Санхайм и Ноа Кейтс. Российский нападающий Матвей Мичков отметился результативной передачей. Форвард Никита Гребёнкин не отметился результативными действиями.
За «Сан-Хосе» шайбу забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Российский защитник Шакир Мухамадуллин не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Филадельфия» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».
