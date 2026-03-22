Передача Мичкова помогла «Филадельфии» обыграть «Сан-Хосе», Орлов забил гол

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Филадельфии» забивали Оуэн Типпетт, Кристиан Дворак, Трэвис Санхайм и Ноа Кейтс. Российский нападающий Матвей Мичков отметился результативной передачей. Форвард Никита Гребёнкин не отметился результативными действиями.

За «Сан-Хосе» шайбу забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Российский защитник Шакир Мухамадуллин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Филадельфия» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».