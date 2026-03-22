«Миннесота» благодаря голу Тарасенко в овертайме одолела «Даллас», Капризов не играл

В ночь с 21 на 22 марта мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Даллас Старз». Хозяева выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились американец Бобби Бринк и российский форвард Владимир Тарасенко. Другие нападающие Данила Юров и Яков Тренин очков не набрали. Лидер «Уайлд» нападающий Кирилл Капризов пропустил встречу из-за травмы. У гостей единственную шайбу забросил Джейсон Робертсон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей игре «Миннесота» в гостях сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 марта. «Даллас» встретится дома с «Вегас Голден Найтс» 23 марта.