Миннесота Уайлд — Даллас Старз, результат матча 22 марта, счет 2:1 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Миннесота» благодаря голу Тарасенко в овертайме одолела «Даллас», Капризов не играл
В ночь с 21 на 22 марта мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Даллас Старз». Хозяева выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хейсканен, Дюшейн) – 14:21 (pp)     1:1 Бринк (Хьюз, Сперджен) – 30:45     2:1 Тарасенко (Бринк, Хьюз) – 63:06    

В составе победителей голами отметились американец Бобби Бринк и российский форвард Владимир Тарасенко. Другие нападающие Данила Юров и Яков Тренин очков не набрали. Лидер «Уайлд» нападающий Кирилл Капризов пропустил встречу из-за травмы. У гостей единственную шайбу забросил Джейсон Робертсон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей игре «Миннесота» в гостях сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 марта. «Даллас» встретится дома с «Вегас Голден Найтс» 23 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
