«Коламбус» обыграл «Сиэтл», Проворов и Марченко – без очков

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Коламбуса» забивали Дэнтон Хайнен, Дэймон Сиверсон, Мэтью Оливье, Кент Джонсон и Коул Силлинджер. Российский защитник Иван Проворов и нападающий Кирилл Марченко не отметились результативными действиями.

За «Сиэтл» отличились Винис Данн и Каапо Какко.

В следующем матче регулярного чемпионата «Коламбус» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сиэтл» сыграет с «Флоридой Пантерз».