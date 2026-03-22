«Коламбус» обыграл «Сиэтл», Проворов и Марченко – без очков
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Хайнен (Дженнер, Веренски) – 02:48 2:0 Сиверсон (Силлинджер, Веренски) – 08:58 3:0 Оливье (Силлинджер, Веренски) – 15:16 3:1 Данн (Какко, Годро) – 16:17 3:2 Какко (Толванен, Монтур) – 28:31 (pp) 4:2 Джонсон (Гарланд, Фантилли) – 29:33 5:2 Силлинджер (Оливье) – 57:34
В составе «Коламбуса» забивали Дэнтон Хайнен, Дэймон Сиверсон, Мэтью Оливье, Кент Джонсон и Коул Силлинджер. Российский защитник Иван Проворов и нападающий Кирилл Марченко не отметились результативными действиями.
За «Сиэтл» отличились Винис Данн и Каапо Какко.
В следующем матче регулярного чемпионата «Коламбус» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сиэтл» сыграет с «Флоридой Пантерз».
