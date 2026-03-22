Малкин до четырёх сократил отставание от Эспозито по числу ассистов в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин приблизился к 25-й строчке в рейтинге по числу голевых передач в истории НХЛ. Форвард сделал результативный пас в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс», который завершился со счётом 5:4 по буллитам в пользу «пингвинов»

Всего за карьеру в рамках регулярок Малкин отметился 869 передачами в 1262 встречах (при 529 голах). Эо чистое 26-е место рейтинга. Россиянин до четырёх сократил отставания идущего 25-м Фила Эспозито (873). Рекордсмен в данном рейтинге Уэйн Гретцки (1963). Из действующих хоккеистов по числу передач впереди только его партнёр по команде Сидни Кросби (1096) и Патрик Кейн из «Детройт Ред Уингз» (880).

На счету 39-летнего россиянина теперь 52 (15+37) очка в 49 играх в текущем сезоне.