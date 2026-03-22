Малкин до четырёх сократил отставание от Эспозито по числу ассистов в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин приблизился к 25-й строчке в рейтинге по числу голевых передач в истории НХЛ. Форвард сделал результативный пас в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс», который завершился со счётом 5:4 по буллитам в пользу «пингвинов»

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Чинахов (Малкин, Уозерспун) – 01:06     2:0 Ракелль (Раст, Жирар) – 02:02     2:1 Бэррон (Ламберт) – 03:50     2:2 Кёпке (Лаури) – 26:10 (sh)     3:2 Карлссон (Уозерспун, Чинахов) – 35:22     3:3 Пионк (Тэйвз, Нюквист) – 44:04     3:4 Ламберт – 48:36     4:4 Карлссон (Раст, Кросби) – 52:45     5:4 Кросби – 65:00    

Всего за карьеру в рамках регулярок Малкин отметился 869 передачами в 1262 встречах (при 529 голах). Эо чистое 26-е место рейтинга. Россиянин до четырёх сократил отставания идущего 25-м Фила Эспозито (873). Рекордсмен в данном рейтинге Уэйн Гретцки (1963). Из действующих хоккеистов по числу передач впереди только его партнёр по команде Сидни Кросби (1096) и Патрик Кейн из «Детройт Ред Уингз» (880).

На счету 39-летнего россиянина теперь 52 (15+37) очка в 49 играх в текущем сезоне.

Материалы по теме
«Он разочарован и немного обижен». «Питтсбург» не намерен продлевать контракт с Малкиным?
«Он разочарован и немного обижен». «Питтсбург» не намерен продлевать контракт с Малкиным?
