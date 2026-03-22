Малкин до четырёх сократил отставание от Эспозито по числу ассистов в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин приблизился к 25-й строчке в рейтинге по числу голевых передач в истории НХЛ. Форвард сделал результативный пас в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс», который завершился со счётом 5:4 по буллитам в пользу «пингвинов»
Всего за карьеру в рамках регулярок Малкин отметился 869 передачами в 1262 встречах (при 529 голах). Эо чистое 26-е место рейтинга. Россиянин до четырёх сократил отставания идущего 25-м Фила Эспозито (873). Рекордсмен в данном рейтинге Уэйн Гретцки (1963). Из действующих хоккеистов по числу передач впереди только его партнёр по команде Сидни Кросби (1096) и Патрик Кейн из «Детройт Ред Уингз» (880).
На счету 39-летнего россиянина теперь 52 (15+37) очка в 49 играх в текущем сезоне.
- 22 марта 2026
-
04:21
-
02:44
-
01:57
-
01:45
-
01:43
- 21 марта 2026
-
23:56
-
23:46
-
23:01
-
22:54
-
22:08
-
21:46
-
21:22
-
20:56
-
20:38
-
20:20
-
20:02
-
19:44
-
19:26
-
19:10
-
18:54
-
18:36
-
18:18
-
18:00
-
17:42
-
17:24
-
17:06
-
16:48
-
16:30
-
16:12
-
15:48
-
15:25
-
15:06
-
14:43
-
14:24
-
14:07