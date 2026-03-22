Гол+пас Павла Бучневича помог «Сент-Луису» победить «Ванкувер» в матче НХЛ

В ночь с 21 на 22 марта мск на льду стадиона «Роджерс-Арена» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

В составе победителей голами отличились Пиус Зутер, Джордан Кайру и российский форвард Павел Бучневич (1+1). Его одноклубник россиянин Алексей Торопченко очков в матче не набрал. У хозяев единственную шайбу забросил Филип Гронек.

В следующей игре «Ванкувер» дома сыграет с «Анахайм Дакс» 25 марта. «Сент-Луис» в тот же день встретится на своём льду с «Вашингтон Кэпиталз».