Ванкувер Кэнакс — Сент-Луис Блюз, результат матча 22 марта 2026, счет 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026, Бучневич

Гол+пас Павла Бучневича помог «Сент-Луису» победить «Ванкувер» в матче НХЛ
В ночь с 21 на 22 марта мск на льду стадиона «Роджерс-Арена» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

0:1 Зутер (Томас, Холлоуэй) – 30:17     0:2 Бучневич (Броберг, Майлу) – 31:36     1:2 Гронек (Петтерссон, Росси) – 48:32 (pp)     1:3 Кайру (Бучневич, Майлу) – 59:12 (pp)    

В составе победителей голами отличились Пиус Зутер, Джордан Кайру и российский форвард Павел Бучневич (1+1). Его одноклубник россиянин Алексей Торопченко очков в матче не набрал. У хозяев единственную шайбу забросил Филип Гронек.

В следующей игре «Ванкувер» дома сыграет с «Анахайм Дакс» 25 марта. «Сент-Луис» в тот же день встретится на своём льду с «Вашингтон Кэпиталз».

