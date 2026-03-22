«Айлендерс» проиграли «Монреалю» в матче с 10 голами. Сорокина заменили по ходу встречи

В ночь с 21 на 22 марта мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:3.

В составе победителей голами отметились Коул Кофилд (3+2), Юрай Слафковски (2+2), Алекс Ньюхук и Кейден Гуле (1+1). Российский форвард Иван Демидов очков в матче не набрал.

У гостей забивали Эмиль Хейнеман, Симон Хольмстрём и Мэттью Шефер. Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 26 бросков в створ из 32 (81,25%) и был заменён после шестой пропущенной шайбы.

