«Айлендерс» проиграли «Монреалю» в матче с 10 голами. Сорокина заменили по ходу встречи
В ночь с 21 на 22 марта мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
7 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 04:10 (pp) 1:1 Хейнеман (Ли) – 06:46 (pp) 1:2 Хольмстрём (Пелеч) – 13:19 2:2 Ньюхук (Гуле, Капанен) – 37:49 3:2 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 39:08 (pp) 3:3 Шефер (Барзал, Хорват) – 40:45 (pp) 4:3 Гуле (Каррье, Галлахер) – 43:17 5:3 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 48:08 6:3 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 51:20 7:3 Кофилд (Судзуки) – 54:59 (pp)
В составе победителей голами отметились Коул Кофилд (3+2), Юрай Слафковски (2+2), Алекс Ньюхук и Кейден Гуле (1+1). Российский форвард Иван Демидов очков в матче не набрал.
У гостей забивали Эмиль Хейнеман, Симон Хольмстрём и Мэттью Шефер. Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 26 бросков в створ из 32 (81,25%) и был заменён после шестой пропущенной шайбы.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
