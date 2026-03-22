Монреаль Канадиенс — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 22 марта 2026, счет 7:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Айлендерс» проиграли «Монреалю» в матче с 10 голами. Сорокина заменили по ходу встречи
Комментарии

В ночь с 21 на 22 марта мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
7 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 04:10 (pp)     1:1 Хейнеман (Ли) – 06:46 (pp)     1:2 Хольмстрём (Пелеч) – 13:19     2:2 Ньюхук (Гуле, Капанен) – 37:49     3:2 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 39:08 (pp)     3:3 Шефер (Барзал, Хорват) – 40:45 (pp)     4:3 Гуле (Каррье, Галлахер) – 43:17     5:3 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 48:08     6:3 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 51:20     7:3 Кофилд (Судзуки) – 54:59 (pp)    

В составе победителей голами отметились Коул Кофилд (3+2), Юрай Слафковски (2+2), Алекс Ньюхук и Кейден Гуле (1+1). Российский форвард Иван Демидов очков в матче не набрал.

У гостей забивали Эмиль Хейнеман, Симон Хольмстрём и Мэттью Шефер. Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 26 бросков в створ из 32 (81,25%) и был заменён после шестой пропущенной шайбы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
