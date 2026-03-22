Только Овечкин опережает Кросби по необычному показателю среди действующих игроков в НХЛ

Восстановившийся после травмы нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился победным буллитом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (6:5 Б) и вошёл в историю североамериканской лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, данный матч стал для Кросби 327-м победным, где удавалось отыграть отставание в счёте, в регулярках. По этому показателю он опередил защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кори Перри (326). Это девятое место в истории НХЛ. В лидерах данного рейтинга среди действующих игроков находится форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (341).

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Сидни Кросби провёл 58 игр, в которых набрал 62 (28+34) очка.