Только Овечкин опережает Кросби по необычному показателю среди действующих игроков в НХЛ
Поделиться
Восстановившийся после травмы нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился победным буллитом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (6:5 Б) и вошёл в историю североамериканской лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Чинахов (Малкин, Уозерспун) – 01:06 2:0 Ракелль (Раст, Жирар) – 02:02 2:1 Бэррон (Ламберт) – 03:50 2:2 Кёпке (Лаури) – 26:10 (sh) 3:2 Карлссон (Уозерспун, Чинахов) – 35:22 3:3 Пионк (Тэйвз, Нюквист) – 44:04 3:4 Ламберт – 48:36 4:4 Карлссон (Раст, Кросби) – 52:45 5:4 Кросби – 65:00
Как сообщает пресс-служба НХЛ, данный матч стал для Кросби 327-м победным, где удавалось отыграть отставание в счёте, в регулярках. По этому показателю он опередил защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кори Перри (326). Это девятое место в истории НХЛ. В лидерах данного рейтинга среди действующих игроков находится форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (341).
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Сидни Кросби провёл 58 игр, в которых набрал 62 (28+34) очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 марта 2026
-
07:13
-
07:07
-
06:48
-
06:34
-
06:22
-
05:28
-
05:16
-
04:21
-
02:44
-
01:57
-
01:45
-
01:43
- 21 марта 2026
-
23:56
-
23:46
-
23:01
-
22:54
-
22:08
-
21:46
-
21:22
-
20:56
-
20:38
-
20:20
-
20:02
-
19:44
-
19:26
-
19:10
-
18:54
-
18:36
-
18:18
-
18:00
-
17:42
-
17:24
-
17:06
-
16:48
-
16:30