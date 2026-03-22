Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хоккей Новости

Только Овечкин опережает Кросби по необычному показателю среди действующих игроков в НХЛ

Только Овечкин опережает Кросби по необычному показателю среди действующих игроков в НХЛ
Комментарии

Восстановившийся после травмы нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился победным буллитом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (6:5 Б) и вошёл в историю североамериканской лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Чинахов (Малкин, Уозерспун) – 01:06     2:0 Ракелль (Раст, Жирар) – 02:02     2:1 Бэррон (Ламберт) – 03:50     2:2 Кёпке (Лаури) – 26:10 (sh)     3:2 Карлссон (Уозерспун, Чинахов) – 35:22     3:3 Пионк (Тэйвз, Нюквист) – 44:04     3:4 Ламберт – 48:36     4:4 Карлссон (Раст, Кросби) – 52:45     5:4 Кросби – 65:00    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, данный матч стал для Кросби 327-м победным, где удавалось отыграть отставание в счёте, в регулярках. По этому показателю он опередил защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кори Перри (326). Это девятое место в истории НХЛ. В лидерах данного рейтинга среди действующих игроков находится форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (341).

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Сидни Кросби провёл 58 игр, в которых набрал 62 (28+34) очка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android