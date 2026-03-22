«Бостон» с голами Задорова и Хуснутдинова переиграл «Детройт» и ворвался в топ-6 Востока
В ночь с 21 на 22 марта мск на льду арены «Литтл Сизарс-арена» в американском Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Рэймонд (Копп, Кейн) – 23:35 (pp) 1:1 Пастрняк (Макэвой, Гики) – 25:07 (pp) 2:1 Дебринкэт (Зайдер) – 44:06 2:2 Линдхольм (Гики, Лорей) – 46:22 2:3 Задоров (Гики, Макэвой) – 49:42 2:4 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 58:08
В составе победителей голами отличились Давид Пастрняк (1+1), Элиас Линдхольм (1+1), а также российские хоккеисты — защитник Никита Задоров (победный) и форвард Марат Хуснутдинов (четвёртая шайба). У хозяев забили Лукас Рэймонд и Алекс Дебринкэт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В следующей игре «Детройт» дома сыграет с «Оттавой Сенаторз» 25 марта. «Бостон» в тот же день встретится на своём льду с «Торонто Мэйпл Лифс».
Материалы по теме
