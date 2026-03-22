Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Детройт Ред Уингз — Бостон Брюинз, результат матча 22 марта 2026, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Бостон» с голами Задорова и Хуснутдинова переиграл «Детройт» и ворвался в топ-6 Востока
Комментарии

В ночь с 21 на 22 марта мск на льду арены «Литтл Сизарс-арена» в американском Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Рэймонд (Копп, Кейн) – 23:35 (pp)     1:1 Пастрняк (Макэвой, Гики) – 25:07 (pp)     2:1 Дебринкэт (Зайдер) – 44:06     2:2 Линдхольм (Гики, Лорей) – 46:22     2:3 Задоров (Гики, Макэвой) – 49:42     2:4 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 58:08    

В составе победителей голами отличились Давид Пастрняк (1+1), Элиас Линдхольм (1+1), а также российские хоккеисты — защитник Никита Задоров (победный) и форвард Марат Хуснутдинов (четвёртая шайба). У хозяев забили Лукас Рэймонд и Алекс Дебринкэт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей игре «Детройт» дома сыграет с «Оттавой Сенаторз» 25 марта. «Бостон» в тот же день встретится на своём льду с «Торонто Мэйпл Лифс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android