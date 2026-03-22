Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров установил рекорд XXI века, повторив достижение Лемье и Гретцки

Никита Кучеров установил рекорд XXI века, повторив достижение Лемье и Гретцки
Комментарии

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил одно из редчайших достижений в истории НХЛ, набрав три очка за два периода матча с «Эдмонтон Ойлерз» — забив гол и оформив две результативные передачи. В игре сейчас перерыв перед третьим периодом.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37     1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp)     1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh)     2:3 Самански – 47:16    

«Тампа» ведёт со счетом 3:1. Это позволило Кучерову оформить пятый подряд выездной матч с минимум тремя очками, повторяя редчайшую серию в истории лиги и уникальную для XXI века.

Самые длинные серии игр с 3+ очками на выезде в истории НХЛ:

6 матчей — Марио Лемье (1992/93)
5 матчей — Марио Лемье (1987/88)
5 матчей — Уэйн Гретцки (1985/86)

Если Кучеров сохранит такой темп и наберёт 3+ очка в следующем выездном матче с «Калгари», то повторит рекорд Лемье всех времён.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android