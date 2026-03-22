Никита Кучеров установил рекорд XXI века, повторив достижение Лемье и Гретцки

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил одно из редчайших достижений в истории НХЛ, набрав три очка за два периода матча с «Эдмонтон Ойлерз» — забив гол и оформив две результативные передачи. В игре сейчас перерыв перед третьим периодом.
«Тампа» ведёт со счетом 3:1. Это позволило Кучерову оформить пятый подряд выездной матч с минимум тремя очками, повторяя редчайшую серию в истории лиги и уникальную для XXI века.
Самые длинные серии игр с 3+ очками на выезде в истории НХЛ:
6 матчей — Марио Лемье (1992/93)
5 матчей — Марио Лемье (1987/88)
5 матчей — Уэйн Гретцки (1985/86)
Если Кучеров сохранит такой темп и наберёт 3+ очка в следующем выездном матче с «Калгари», то повторит рекорд Лемье всех времён.
- 22 марта 2026
-
07:13
-
07:07
-
06:48
-
06:34
-
06:22
-
05:28
-
05:16
-
04:21
-
02:44
-
01:57
-
01:45
-
01:43
- 21 марта 2026
-
23:56
-
23:46
-
23:01
-
22:54
-
22:08
-
21:46
-
21:22
-
20:56
-
20:38
-
20:20
-
20:02
-
19:44
-
19:26
-
19:10
-
18:54
-
18:36
-
18:18
-
18:00
-
17:42
-
17:24
-
17:06
-
16:48
-
16:30