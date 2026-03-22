Никита Кучеров установил рекорд XXI века, повторив достижение Лемье и Гретцки

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил одно из редчайших достижений в истории НХЛ, набрав три очка за два периода матча с «Эдмонтон Ойлерз» — забив гол и оформив две результативные передачи. В игре сейчас перерыв перед третьим периодом.

«Тампа» ведёт со счетом 3:1. Это позволило Кучерову оформить пятый подряд выездной матч с минимум тремя очками, повторяя редчайшую серию в истории лиги и уникальную для XXI века.

Самые длинные серии игр с 3+ очками на выезде в истории НХЛ:

6 матчей — Марио Лемье (1992/93)

5 матчей — Марио Лемье (1987/88)

5 матчей — Уэйн Гретцки (1985/86)

Если Кучеров сохранит такой темп и наберёт 3+ очка в следующем выездном матче с «Калгари», то повторит рекорд Лемье всех времён.

