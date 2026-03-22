Кучеров забил первый гол в меньшинстве за карьеру в НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» — забив гол и оформив две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров забил свой первый гол в меньшинстве в карьере.

На момент написания новости стартовал третий период. «Тампа» ведёт со счетом 3:1. В активе Кучерова теперь 117 (39+80) очков в 64 матчах. Он является лучшим бомбардиром лиги.

