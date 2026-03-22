Кучеров забил первый гол в меньшинстве за карьеру в НХЛ

Кучеров забил первый гол в меньшинстве за карьеру в НХЛ
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» — забив гол и оформив две результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37     1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp)     1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh)     2:3 Самански – 47:16    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров забил свой первый гол в меньшинстве в карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На момент написания новости стартовал третий период. «Тампа» ведёт со счетом 3:1. В активе Кучерова теперь 117 (39+80) очков в 64 матчах. Он является лучшим бомбардиром лиги.

