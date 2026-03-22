Никита Кучеров повторил редкое достижение легенды НХЛ
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка за период в 32-й раз в карьере по ходу матча с «Эдмонтон Ойлерз», который продолжается на данный момент. Гости ведут 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37 1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37 1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp) 1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh) 2:3 Самански – 47:16
Кучеров сделал две результативные передачи и забил гол, что позволило ему сравняться с Петером Штястны по пятому показателю в истории НХЛ.
В топ-4 лучших показателей по количеству периодов с тремя и более очками находятся:
- Уэйн Гретцки — 138
- Марио Лемье — 74
- Яромир Ягр — 48
- Майк Босси — 33
Напомним, по ходу этого матча Кучеров обошёл Коннора Макдэвида и вышел на первое место гонки бомбардиров регулярного сезона НХЛ со 117 очками. У канадца на одно очко меньше.
