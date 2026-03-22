Никита Кучеров повторил редкое достижение легенды НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка за период в 32-й раз в карьере по ходу матча с «Эдмонтон Ойлерз», который продолжается на данный момент. Гости ведут 3:1.

Кучеров сделал две результативные передачи и забил гол, что позволило ему сравняться с Петером Штястны по пятому показателю в истории НХЛ.

В топ-4 лучших показателей по количеству периодов с тремя и более очками находятся:

Уэйн Гретцки — 138 Марио Лемье — 74 Яромир Ягр — 48 Майк Босси — 33

Напомним, по ходу этого матча Кучеров обошёл Коннора Макдэвида и вышел на первое место гонки бомбардиров регулярного сезона НХЛ со 117 очками. У канадца на одно очко меньше.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду