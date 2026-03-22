Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров повторил редкое достижение легенды НХЛ

Комментарии

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка за период в 32-й раз в карьере по ходу матча с «Эдмонтон Ойлерз», который продолжается на данный момент. Гости ведут 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37     1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp)     1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh)     2:3 Самански – 47:16    

Кучеров сделал две результативные передачи и забил гол, что позволило ему сравняться с Петером Штястны по пятому показателю в истории НХЛ.

В топ-4 лучших показателей по количеству периодов с тремя и более очками находятся:

  1. Уэйн Гретцки — 138
  2. Марио Лемье — 74
  3. Яромир Ягр — 48
  4. Майк Босси — 33

Напомним, по ходу этого матча Кучеров обошёл Коннора Макдэвида и вышел на первое место гонки бомбардиров регулярного сезона НХЛ со 117 очками. У канадца на одно очко меньше.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android