Кучеров опередил двух звёзд НХЛ по числу матчей с 3+ очками в истории

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» и обошёл двух звёзд Национальной хоккейной лиги в рейтинге игроков хоккеистов североамериканской лиги с тремя и более очками в истории.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров записал на свой счет 125-й матч с тремя и более очками. Россиянин опередил Берни Федерко и Дуга Гилмора. У обоих по 124 таких матча.

На момент написания новости идёт третий период. «Тампа» ведёт со счетом 3:2. В активе Кучерова теперь 117 (39+80) очков в 64 матчах. Он является лучшим бомбардиром лиги.