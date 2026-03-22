Кучеров опередил двух звёзд НХЛ по числу матчей с 3+ очками в истории
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» и обошёл двух звёзд Национальной хоккейной лиги в рейтинге игроков хоккеистов североамериканской лиги с тремя и более очками в истории.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37 1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37 1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp) 1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh) 2:3 Самански – 47:16 2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32 2:5 Чирелли – 59:28 (sh)
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров записал на свой счет 125-й матч с тремя и более очками. Россиянин опередил Берни Федерко и Дуга Гилмора. У обоих по 124 таких матча.
На момент написания новости идёт третий период. «Тампа» ведёт со счетом 3:2. В активе Кучерова теперь 117 (39+80) очков в 64 матчах. Он является лучшим бомбардиром лиги.
Материалы по теме
- 22 марта 2026
-
07:47
-
07:44
-
07:40
-
07:34
-
07:25
-
07:13
-
07:07
-
06:48
-
06:34
-
06:22
-
05:28
-
05:16
-
04:21
-
02:44
-
01:57
-
01:45
-
01:43
- 21 марта 2026
-
23:56
-
23:46
-
23:01
-
22:54
-
22:08
-
21:46
-
21:22
-
20:56
-
20:38
-
20:20
-
20:02
-
19:44
-
19:26
-
19:10
-
18:54
-
18:36
-
18:18
-
18:00