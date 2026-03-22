Кучеров опередил двух звёзд НХЛ по числу матчей с 3+ очками в истории

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» и обошёл двух звёзд Национальной хоккейной лиги в рейтинге игроков хоккеистов североамериканской лиги с тремя и более очками в истории.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37     1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp)     1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh)     2:3 Самански – 47:16     2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32     2:5 Чирелли – 59:28 (sh)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров записал на свой счет 125-й матч с тремя и более очками. Россиянин опередил Берни Федерко и Дуга Гилмора. У обоих по 124 таких матча.

На момент написания новости идёт третий период. «Тампа» ведёт со счетом 3:2. В активе Кучерова теперь 117 (39+80) очков в 64 матчах. Он является лучшим бомбардиром лиги.

