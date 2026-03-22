Андрей Василевский пропустил курьёзнейший гол по ходу матча «Эдмонтон» — «Тампа»

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал участником курьёзного эпизода в матче против «Эдмонтон Ойлерз».
В первой половине третьего периода «Эдмонтон» забросил вторую шайбу, и она получилась крайне необычной. После борьбы у борта шайба, задев игроков, медленно покатилась в сторону ворот. Казалось, что голкипер «Лайтнинг» без труда справится с моментом, однако Василевский замешкался и не успел остановить её — шайба неторопливо пересекла линию ворот.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Последним к ней прикоснулся нападающий «Эдмонтона» Джош Самански, на которого в итоге и записали гол.
На момент концовки третьего периода «Тампа» ведёт со счётом 4:2.
- 22 марта 2026
