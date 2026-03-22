Андрей Василевский пропустил курьёзнейший гол по ходу матча «Эдмонтон» — «Тампа»

Андрей Василевский пропустил курьёзнейший гол по ходу матча «Эдмонтон» — «Тампа»
Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал участником курьёзного эпизода в матче против «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37     1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp)     1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh)     2:3 Самански – 47:16     2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32     2:5 Чирелли – 59:28 (sh)    

В первой половине третьего периода «Эдмонтон» забросил вторую шайбу, и она получилась крайне необычной. После борьбы у борта шайба, задев игроков, медленно покатилась в сторону ворот. Казалось, что голкипер «Лайтнинг» без труда справится с моментом, однако Василевский замешкался и не успел остановить её — шайба неторопливо пересекла линию ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Последним к ней прикоснулся нападающий «Эдмонтона» Джош Самански, на которого в итоге и записали гол.

На момент концовки третьего периода «Тампа» ведёт со счётом 4:2.

Шлем Андрея Василевского на сезон-2025/2026

