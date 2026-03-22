Кучеров опередил Капризова и вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) и улучшил своё положение в гонке российских снайперов НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37     1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp)     1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh)     2:3 Самански – 47:16     2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32     2:5 Чирелли – 59:28 (sh)    

Всего у Никиты теперь 40 голов в 64 матчах. Этот результат помог ему обойти по заброшенным шайбам среди соотечественников нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.У Капризова 38 шайб в 69 играх.

На третьем месте в гонке российских снайперов сезона находится нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на его счету 34 шайбы в 70 матчах.

