Кучеров опередил Капризова и вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) и улучшил своё положение в гонке российских снайперов НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37 1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37 1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp) 1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh) 2:3 Самански – 47:16 2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32 2:5 Чирелли – 59:28 (sh)
Всего у Никиты теперь 40 голов в 64 матчах. Этот результат помог ему обойти по заброшенным шайбам среди соотечественников нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.У Капризова 38 шайб в 69 играх.
На третьем месте в гонке российских снайперов сезона находится нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на его счету 34 шайбы в 70 матчах.
