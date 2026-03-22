Кучеров опередил Капризова и вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) и улучшил своё положение в гонке российских снайперов НХЛ.

Всего у Никиты теперь 40 голов в 64 матчах. Этот результат помог ему обойти по заброшенным шайбам среди соотечественников нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.У Капризова 38 шайб в 69 играх.

На третьем месте в гонке российских снайперов сезона находится нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на его счету 34 шайбы в 70 матчах.

