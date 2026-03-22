Дубль и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ
В ночь с 21 на 22 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37 1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37 1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp) 1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh) 2:3 Самански – 47:16 2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32 2:5 Чирелли – 59:28 (sh)
В составе победителей дублем отметился российский форвард Никита Кучеров, на счету которого также два ассиста. Ещё один гол у Джейка Гюнцеля, а также дубль у Энтони Чирелли. Андрей Василевский отразил 25 бросков.
В составе хозяев забивали Коннор Макдэвид и Джош Самански.
«Эдмонтон» остался на шестом месте Запада с 77 очками, а «Тампа» на третьем месте Востока — у неё 90 баллов.
