Дубль и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ

В ночь с 21 на 22 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей дублем отметился российский форвард Никита Кучеров, на счету которого также два ассиста. Ещё один гол у Джейка Гюнцеля, а также дубль у Энтони Чирелли. Андрей Василевский отразил 25 бросков.

В составе хозяев забивали Коннор Макдэвид и Джош Самански.

«Эдмонтон» остался на шестом месте Запада с 77 очками, а «Тампа» на третьем месте Востока — у неё 90 баллов.