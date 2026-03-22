Никита Кучеров обошёл Макдэвида и оторвался от него в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ, обойдя форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37     1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp)     1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh)     2:3 Самански – 47:16     2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32     2:5 Чирелли – 59:28 (sh)    

Это произошло после очного матча, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграла «Эдмонтон» со счётом 5:2. Кучеров стал главным героем встречи, набрав четыре очка — на его счету два заброшенных гола и две результативные передачи.

Макдэвид в этой игре отметился лишь одной шайбой.

Благодаря этому выступлению Кучеров вышел на чистое первое место в списке бомбардиров лиги. На данный момент у Кучерова 118 очков (40+78), у Макдэвида 116 очков (38+78), а у идущего третьим Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — 114 очков (45+69). Четвёртым идёт Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 97 очков (35+62).

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Материалы по теме
Дубль и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ
