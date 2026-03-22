Никита Кучеров обошёл Макдэвида и оторвался от него в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ, обойдя форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

Это произошло после очного матча, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграла «Эдмонтон» со счётом 5:2. Кучеров стал главным героем встречи, набрав четыре очка — на его счету два заброшенных гола и две результативные передачи.

Макдэвид в этой игре отметился лишь одной шайбой.

Благодаря этому выступлению Кучеров вышел на чистое первое место в списке бомбардиров лиги. На данный момент у Кучерова 118 очков (40+78), у Макдэвида 116 очков (38+78), а у идущего третьим Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — 114 очков (45+69). Четвёртым идёт Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 97 очков (35+62).

