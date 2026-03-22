Кучеров обошёл Макдэвида в гонке бомбардиров, Евлоев победил Мёрфи в UFC. Главное к утру

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ, обойдя форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев одолел британца Лерона Мёрфи в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 270, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс вышел на чистое первое место по количеству проведённых матчей в истории НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».