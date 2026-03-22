Кучеров обошёл Макдэвида в гонке бомбардиров, Евлоев победил Мёрфи в UFC. Главное к утру
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ, обойдя форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев одолел британца Лерона Мёрфи в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 270, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс вышел на чистое первое место по количеству проведённых матчей в истории НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Никита Кучеров обошёл Макдэвида и оторвался от него в гонке бомбардиров НХЛ.
- Мовсар Евлоев победил Лерона Мёрфи в главном бою турнира UFC.
- Леброн Джеймс установил исторический рекорд по числу сыгранных матчей в истории НБА.
- Андрей Рублёв проиграл Алехандро Табило на старте «Мастерса» в Майами.
- «ПСЖ» в большинстве разгромил «Ниццу» в матче 27-го тура Лиги 1, Сафонов отыграл «на ноль».
- Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами.
- Кевин Дюрант опередил Майкла Джордана, войдя в топ-5 по числу очков в истории НБА.
- Даниил Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Майами.
- «Челси» пропустил три безответных гола от «Эвертона» в матче 31-го тура Премьер-лиги.
- «Бостон» с голами Задорова и Хуснутдинова переиграл «Детройт» и ворвался в топ-6 Востока.
- Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг «тысячника» в Майами, уступив Бенчич.
- 33 очка Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Орландо» в рекордном матче Леброна.
- Шайба Панарина не помогла «Лос-Анджелесу» одолеть «Баффало» и войти в зону плей-офф.
- Виктория Мбоко обыграла Анастасию Захарову в третьем круге «тысячника» в Майами.
- Дубль и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ.
- «Балтика» без Талалаева разгромила «Сочи» и вышла на третье место в таблице РПЛ.
- «Питтсбург» победил «Виннипег» в серии буллитов, Чинахов и Малкин набрали очки.
- «Миннесота» благодаря голу Тарасенко в овертайме одолела «Даллас», Капризов не играл.
