Результаты матчей НХЛ на 22 марта 2026 года

В ночь на 22 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 22 марта 2026 года:

«Питтсбург Пингвинз» – «Виннипег Джетс» — 5:4 Б;
«Нэшвилл Предаторз» – «Вегас Голден Найтс» — 4:1;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Баффало Сэйбрз» — 1:4;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Филадельфия Флайерз» — 1:4;
«Миннесота Уайлд» – «Даллас Старз» — 2:1 ОТ;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Сиэтл Кракен» — 5:2;
«Ванкувер Кэнакс» – «Сент-Луис Блюз» — 1:3;
«Монреаль Канадиенс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 7:3;
«Оттава Сенаторз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2;
«Детройт Ред Уингз» – «Бостон Брюинз» — 2:4;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:5.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
