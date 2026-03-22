Расписание матчей МХЛ на 22 марта 2026 года

Сегодня, 22 марта, пройдут 12 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 22 марта 2026 года (время московское):

9:00. «Сибирские Снайперы» – «Ладья»;
10:00. «Тайфун» – «Сахалинские Акулы»;
11:00. «Тюменский Легион» – МХК «Молот»;
11:00. «Авто» – «Толпар»;
11:00. «Белые Медведи» – «Стальные Лисы»;
13:00. МХК «Динамо» М – Академия Михайлова;
13:00. ХК «Капитан» – «АКМ-Юниор»;
13:00. МХК «Спартак MAX» – «Крылья Советов»;
14:00. «Чайка» – «Ирбис»;
14:00. «Кузнецкие Медведи» – «Омские Ястребы»;
17:00. «АКМ Новомосковск» – «Снежные Барсы»;
17:00. «Красная Машина-Юниор» – МХК «Атлант».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 105 очками после 60 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 84 очка после 57 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

