Никита Кучеров установил необычное достижение, забив «Эдмонтону» в меньшинстве

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил два гола и две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) и установил необычное достижение в НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров набрал 1110 очков за карьеру до своего первого очка в меньшинстве, что является самым высоким показателем в истории НХЛ. Предыдущий такой рекорд принадлежал экс-капитану «Тампы» Дэйву Андрейчуку, у которого было 849 очков до его первого очка в меньшинстве 11 декабря 1993 года.

Всего в активе Кучерова теперь 118 (40+78) очков в 64 матчах. Он является лучшим бомбардиром лиги.