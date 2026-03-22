Никита Кучеров установил необычное достижение, забив «Эдмонтону» в меньшинстве

Никита Кучеров установил необычное достижение, забив «Эдмонтону» в меньшинстве
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил два гола и две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) и установил необычное достижение в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37     1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp)     1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh)     2:3 Самански – 47:16     2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32     2:5 Чирелли – 59:28 (sh)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров набрал 1110 очков за карьеру до своего первого очка в меньшинстве, что является самым высоким показателем в истории НХЛ. Предыдущий такой рекорд принадлежал экс-капитану «Тампы» Дэйву Андрейчуку, у которого было 849 очков до его первого очка в меньшинстве 11 декабря 1993 года.

Всего в активе Кучерова теперь 118 (40+78) очков в 64 матчах. Он является лучшим бомбардиром лиги.

Материалы по теме
Видео
Кучеров забил первый гол в меньшинстве за карьеру в НХЛ
