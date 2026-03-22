Как будет определён победитель гонки бомбардиров НХЛ в случае равенства очков

В НХЛ сохраняется напряжённая борьба за лидерство в списке лучших бомбардиров сезона. На данный момент впереди находится форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого 118 очков.
Следом идут нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (116) и лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (114).
Игроки находятся на минимальной дистанции друг от друга, а ситуация в таблице меняется практически каждый день, что делает гонку за «Арт Росс Трофи» одной из самых интригующих в лиге.
В случае если два хоккеиста или более завершат регулярный чемпионат с одинаковым количеством очков, победитель будет определён по дополнительным показателям:
- По большему количеству заброшенных шайб.
- По меньшему количеству сыгранных матчей.
- По тому, кто раньше забил свой первый гол в сезоне.
