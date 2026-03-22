Никита Кучеров повторил необычное достижение Марио Лемье

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым игроком, набравшим 75 очков за 33 матча регулярного чемпионата НХЛ, со времён Марио Лемье в сезоне-1995/1996. Об этом сообщает Sportsnet Stats в социальной сети Х. Россиянин забил два гола и сделал две результативные передачи в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2).

22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37     1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp)     1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh)     2:3 Самански – 47:16     2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32     2:5 Чирелли – 59:28 (sh)    

Теперь на счету 32-летнего Кучерова стало 118 (40+78) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности "+44". Он является лучшим бомбардиром лиги. Всего Никита провёл 867 игр в регулярках, в которых отметился 397 заброшенными шайбами и 715 результативными передачами.

Такого не было 30 лет! Кучеров уничтожил «Эдмонтон» и стал лидером гонки бомбардиров НХЛ
