Кучеров прокомментировал борьбу за «Арт Росс Трофи» в НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ, обойдя форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида после очного матча (5:2) и ответл на вопрос о бомбардирской гонке в лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37 1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37 1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp) 1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh) 2:3 Самански – 47:16 2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32 2:5 Чирелли – 59:28 (sh)
«Я об этом особо не думаю. Наша цель — Кубок Стэнли, и я думаю, что именно на этом мы сейчас сосредоточены», — сказал Никита в послематчевом интервью.
Напомним, у Кучерова на данный момент 118 очков. Следом идут нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (116) и лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (114).
«Тампа» идёт на 3-м месте таблицы Восточной конференции НХЛ.
