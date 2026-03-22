Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров прокомментировал борьбу за «Арт Росс Трофи» в НХЛ

Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ, обойдя форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида после очного матча (5:2) и ответл на вопрос о бомбардирской гонке в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37     1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp)     1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh)     2:3 Самански – 47:16     2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32     2:5 Чирелли – 59:28 (sh)    

«Я об этом особо не думаю. Наша цель — Кубок Стэнли, и я думаю, что именно на этом мы сейчас сосредоточены», — сказал Никита в послематчевом интервью.

Напомним, у Кучерова на данный момент 118 очков. Следом идут нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (116) и лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (114).

«Тампа» идёт на 3-м месте таблицы Восточной конференции НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android