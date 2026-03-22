«Это просто любовь к игре». Кучеров высказался о своих результатах в текущем сезоне

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о своей игре в текущем регулярном чемпионате. Ранее он стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона НХЛ, обойдя форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида после очного матча (5:2).

«Думаю, это просто любовь к игре. Мне нравится учиться, наблюдать за игроками разных команд, перенимать их опыт и стараться быть максимально стабильным, выходить на поле и помогать своей команде, играть правильно и показывать результат», — приводит слова Кучерова журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.

Теперь на счету 32-летнего Кучерова стало 118 (40+78) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «+44». Он является лучшим бомбардиром лиги.