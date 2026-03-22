«Это просто любовь к игре». Кучеров высказался о своих результатах в текущем сезоне
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о своей игре в текущем регулярном чемпионате. Ранее он стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона НХЛ, обойдя форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида после очного матча (5:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37 1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37 1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp) 1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh) 2:3 Самански – 47:16 2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32 2:5 Чирелли – 59:28 (sh)
«Думаю, это просто любовь к игре. Мне нравится учиться, наблюдать за игроками разных команд, перенимать их опыт и стараться быть максимально стабильным, выходить на поле и помогать своей команде, играть правильно и показывать результат», — приводит слова Кучерова журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.
Теперь на счету 32-летнего Кучерова стало 118 (40+78) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «+44». Он является лучшим бомбардиром лиги.
