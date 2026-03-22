В понедельник, 23 марта, стартуют серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В этот день состоится матч между казанским «Ак Барсом» и челябинским «Трактором». В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто выиграет серию первого раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Трактор»?

По итогам регулярного чемпионата КХЛ казанский клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 94 очка после 68 матчей. Челябинская команда завершила регулярку на шестой строчке, заработав 75 очков за 68 встреч.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».