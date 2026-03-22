«Глаза у всех горят». Люзенков — о предстоящей серии «Сибири» с «Металлургом»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков заявил, что команда находится в предвкушении первого раунда плей-офф КХЛ, в котором встретится с «Металлургом». Первая игра серии состоится 24 марта.

— Есть ли у вас по-тренерски мандраж перед плей-офф?

— Нет, честно. Плей-офф – это драка, битва. Наоборот, это очень интересно, мы этого ждём.

— После такой регулярки не страшно уже, получается?

— Уже хотим сыграть реально, глаза у всех горят, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

По итога регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» заняла восьмое место, набрав 69 очков после 68 матчей.