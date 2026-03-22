Люзенков — об удалениях в серии с «Металлургом»: игры плей-офф не фигурное катание

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался об игре «Металлурга», с которым новосибирской команде придётся встретиться в первом раунде плей-офф КХЛ. Первая игра серии состоится 24 марта.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
— Что скажете про соперника?
— Классная команда, которая умеет играть с шайбой, здорово катается, пользуется своей широкой площадкой, много и хорошо играют в большинстве – это их плюс.

— Ги Буше говорил, что их маленькие игроки падают, зарабатывают штрафы. Есть такая проблема?
— Регулярка – одно, плей-офф – другое. Судейство будет другим. Все понимают, что игры плей-офф, не буду обижать никого, это не фигурное катание, надо рубиться.

— Как справиться со скоростью «Металлурга»?
— Мы над этим подумали, но наши тайны раскрывать не буду, попробуем придумать что-то интересное, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

