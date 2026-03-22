Люзенков — об удалениях в серии с «Металлургом»: игры плей-офф не фигурное катание

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался об игре «Металлурга», с которым новосибирской команде придётся встретиться в первом раунде плей-офф КХЛ. Первая игра серии состоится 24 марта.

— Что скажете про соперника?

— Классная команда, которая умеет играть с шайбой, здорово катается, пользуется своей широкой площадкой, много и хорошо играют в большинстве – это их плюс.

— Ги Буше говорил, что их маленькие игроки падают, зарабатывают штрафы. Есть такая проблема?

— Регулярка – одно, плей-офф – другое. Судейство будет другим. Все понимают, что игры плей-офф, не буду обижать никого, это не фигурное катание, надо рубиться.

— Как справиться со скоростью «Металлурга»?

— Мы над этим подумали, но наши тайны раскрывать не буду, попробуем придумать что-то интересное, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.