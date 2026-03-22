Главный тренер «Сибири» ответил на вопрос, какой вратарь начнёт серию с «Металлургом»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал, кто начнёт серию первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» в воротах. Первая игра серии состоится 24 марта.

— Кто начнёт серию с «Металлургом» в воротах? Бердин?

— Возможно, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний Бердин провёл 16 встреч за новосибирский клуб, в которых одержал семь побед при надёжности 2,16 и 93,3% отражённых бросков. Начинал сезон Михаил в «Ак Барсе», за который сыграл 13 матчей.

По итогам регулярки «Сибирь» заняла восьмое место, набрав 69 очков после 68 игр.