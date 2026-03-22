«Долго не могли найти мотивацию». Люзенков — о последнем матче «Сибири» перед плей-офф
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о последнем матче команды перед плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» обыграла «Барыс» со счётом 2:1 Б.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Б
Барыс
Астана
0:1 Уолш (Веккионе, Морелли) – 03:17 (5x5) 1:1 Кошелев (Косолапов, Абрамов) – 23:32 (5x5) 2:1 Абрамов – 65:00
— Последние два матча для «Сибири» не имели турнирного значения, не потеряла ли команда в связи с этим ритм, тонус?
— Скажу по-другому. Ребята в крайней игре признавались, что долго не могли найти мотивацию. Вроде бы играли в атаке, создавали много моментов, а остроты не было, думали, как её найти. Сейчас всё нормально будет: и с мотивацией, и с выходом на лёд, и со всеми вещами, которые приносили успех, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Материалы по теме
