«Долго не могли найти мотивацию». Люзенков — о последнем матче «Сибири» перед плей-офф

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о последнем матче команды перед плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» обыграла «Барыс» со счётом 2:1 Б.

— Последние два матча для «Сибири» не имели турнирного значения, не потеряла ли команда в связи с этим ритм, тонус?

— Скажу по-другому. Ребята в крайней игре признавались, что долго не могли найти мотивацию. Вроде бы играли в атаке, создавали много моментов, а остроты не было, думали, как её найти. Сейчас всё нормально будет: и с мотивацией, и с выходом на лёд, и со всеми вещами, которые приносили успех, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.