Пьянов — о регулярке «Сибири»: спокойно стало после прихода Люзенкова

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов заявил, что после назначения Ярослава Люзенкова главным тренером в команде стало спокойней.

— Этот выход в плей-офф стал особенным, учитывая обстоятельства, которые пришлось преодолеть?

— Сезон прошёл как в самолёте, когда там турбулентность: физически и морально, для команды и для меня. Много было обменов, тренерских перестановок. Спокойно стало после прихода Люзенкова, все поняли, какой у нас план, что от нас требуется. Все выдохнули и начали работать, — сказал Пьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В ноябре 2025 года после увольнения с поста главного тренера Вячеслава Буцаева из-за неудовлетворительных результатов Люзенков был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В январе специалист был официально утверждён в должности главного тренера команды.