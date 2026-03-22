«Всем сердцем горит за команду, мы видим это». Пьянов — о Люзенкове

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов заявил, что главный тренер команды Ярослав Люзенков всем сердцем горит за команду.

— Момент назначения Люзенкова переломный?

— Конечно, да. Пришли молодые ребята, которые у него работали, к тому же он местный, новосибирец, всем сердцем горит за команду. Мы видим это по его поведению, эмоциям. Ты понимаешь одно: если у тебя тренерский штаб так горит, то у нас по-другому и быть не может, — сказал Пьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В ноябре 2025 года после увольнения с поста главного тренера Вячеслава Буцаева из-за неудовлетворительных результатов Люзенков был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В январе специалист был официально утверждён в должности главного тренера команды.