Пьянов — о последних матчах «Сибири» в регулярке: в голове сидела мысль не получить травму

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов рассказал о своём настрое на последние матчи команды в регулярном чемпионате.

— Последние два матча не могли навредить команде с точки зрения потери тонуса?

— Где-то может быть, конечно. Здорово, что выиграли оба матча для уверенности. Вышли ребята, которые долгое время не играли, кто-то передохнул. Понятно, что в голове сидела мысль не получить травму. Все прекрасно понимают, что за команда «Металлург», что нас ждёт. В голове уже думали о плей-офф, отрабатывали свои моменты, — сказал Пьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

По итогам регулярки «Сибирь» заняла восьмое место, набрав 69 очков после 68 игр.